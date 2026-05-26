Umrl legendarni jazzovski saksofonist Sonny Rollins

Umrl je legendarni jazzovski saksofonist Sonny Rollins. Umrl je v ponedeljek na svojem domu v Woodstocku v ameriški zvezni državi New York, vzroka smrti po poročanju tujih medijev niso navedli. Njegov predstavnik ga je označil za eno najbolj cenjenih in vplivnih osebnosti v ameriški glasbi. Star je bil 95 let.

Rollins je imel plodno kariero, ki se je začela v poznih 40. letih prejšnjega stoletja. Sodeloval je s številnimi priznanimi jazzovskimi umetniki, kot so Miles Davis, Charlie Parker in John Coltrane, ter kot vodja skupine izdal več kot 60 albumov. Preden se je zaradi bolezni dihal leta 2014 upokojil, je osvojil dve nagradi grammy.

V intervjuju za Jazz Times je Rollins pojasnil, da se je takoj navdušil nad altovskim saksofonom, ki mu ga je pri sedmih letih podarila mama. »Šel sem v spalnico in začel igrati - to je bilo to. Bil sem v sedmih nebesih... Lahko bi bil tam za zmeraj«, je povedal.

Njegov mentor je bil prav tako priznani jazzovski pianist Thelonious Monk. Leta 1956 je izdal svoj šesti album Saxophone Colossus, ki sodi med njegove najbolj znane stvaritve. Po njem si je prislužil tudi vzdevek saksofonski kolos.

Njegova slava je še naraščala v začetku 60. let prejšnjega stoletja, ko je Rollins vsak dan več ur vadil na mostu Williamsburg v New Yorku. Iz tega je nastal še eden njegovih najbolj znanih albumov The Bridge iz leta 1962, pojavili so se tudi pozivi, da bi most poimenovali v njegovo čast.

Rollins je bil sicer znan po dolgih solističnih vložkih in je veljal za enega najboljših improvizatorjev. O improvizaciji je povedal, da jo »popolnoma prepušča silam« in da ga včasih preseneti, kaj se izkaže.