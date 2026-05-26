Tržaška etapa 27. Foruma Tomizza bo v znamenju gesla Orient Express

Trst Letošnji Forum Tomizza, ki bo potekal od jutri do sobote, bo tudi letos pristal v Trstu, na podlagi preizkušene formule, po kateri več kot četrt stoletja potekajo Mednarodna obmejna srečanja v Umagu, Kopru in Trstu - torej v treh mestih, ki so zaznamovala življenje pisatelja Fulvia Tomizze. Namen foruma je spodbujati in utrjevati medkulturni dialog. V Novinarskem krožku v Trstu (Korzo Italija 13) bo jutri ob 17. uri potekala tržaška etapa 27. čezmejnega simpozija, ki bo letos v znamenju gesla Orient Express.

Pogled na vzhod

Organizatorji so se navdihnili pri temeljnem delu postkolonialne teorije Orientalizem literarnega kritika in aktivista Edwarda W. Saida (1935–2003), da bi odprli razpravo o žgočih vprašanjih: od našega obmejnega prostora do globalne konstelacije moči, v kateri vprašanje razmerja med Zahodom in Vzhodom po obdobju hladne vojne znova pridobiva odločilno težo. Stvari se odvijajo bliskovito: zajema nas nov val retorike ogroženosti od bližnjih in daljnih vzhodnjakov, straši nas njihova gospodarska ali vojaška moč. Tudi vse več lokalnih oblastnikov kliče po strožjih mejah do sosedov z Vzhoda, navajajo organizatorji.

Pisatelj Fulvio Tomizza (1935–1999) je bil Saidov sodobnik, njegov literarni opus je tako kot zgodovina našega obmejnega sveta zaznamovalo obdobje hladne vojne. Iz njegovih del vejeta pretanjen posluh in razumevanje »vzhodnega vprašanja«. V romanu Drevo sanj (L’albero dei sogni), ki letos v Umagu izide v hrvaškem prevodu, se Tomizzev alter ego Stefano Marcovich leta 1954 z avtobusom odpravi iz Trsta v Sežano, kjer sede na vlak Orient Express in odpotuje na študij v Beograd. Medtem ko je današnji Orient Express luksuzni vlak, ki iz Pariza pripelje zgolj do Benetk, bomo na letošnjem Forumu Tomizza zamenjali vozovnico in se brez rezerv(acij)e podali proti Vzhodu.

V Trstu bodo o teh temah razpravljali geograf in karikaturist Franco Juri, soustanovitelja prostovoljske organizacije Linea d’ombra Lorena Fornasir in Gian Andrea Franchi, organizator kulturnih dogodkov Matjaž Manček ter zgodovinarka Marta Verginella. Okroglo mizo bo vodil Martin Lissiach.

Sledila bo predstavitev knjige Hostaria Histria Milana Rakovca, ki sta jo v treh jezikih izdala Slovenski klub in Forum Tomizza. Z avtorjem in ustanoviteljem foruma se bo pogovarjal Aljoša Pužar. Vstop je prost.