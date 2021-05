Ljubljana in Beograd znova povezana s FlixBusom

Avtobusni prevoznik FlixBus bo po več kot letu dni, ko je bilo delovanje prekinjeno zaradi pandemije, ponovno vzpostavil mednarodno avtobusno povezavo med Slovenijo in Srbijo. Ljubljana in Zagreb bosta od 20. maja spet povezana štirikrat tedensko, z avtobusi v omejenem obsegu in ob upoštevanju epidemioloških ukrepov.

Ljubljana je kot pomembno prometno vozlišče in privlačna turistična destinacija trenutno povezana s ključnimi središči na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Švici, je sporočil avtobusni prevoznik FlixBus. Slovenijo neposredno povezujejo med drugim z Zagrebom, Splitom, Dunajem, Benetkami, Zürichom, Münchnom, Stuttgartom in Frankfurtom.