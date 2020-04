»Ljudi v stiski bo vedno več«

V času ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa je življenje večine ljudi omejeno za štirimi stenami, kjer pa posledično pogosto ostajajo tudi težave in stiske posameznikov. Te se s podaljševanjem obdobja izolacije le še poglabljajo. Da bi s pogovorom, nasvetom in informacijami olajšali vsakdanjik, je na voljo brezplačna zelena telefonska številka 800-301030 (od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure) zdravstvenega podjetja Asugi, na kateri strokovnjaki zagotavljajo psihološko pomoč. Na Goriškem deluje v okviru družinske posvetovalnice tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) enainštiridesetletna psihologinja in psihoterapevtka Jana Pečar, Tržačanka (Lonjerka) po rodu, ki z družino stanuje v Gabrjah na Goriškem.

Katere psihološke težave so najbolj značilne za ta čas koronavirusa?

Pri populaciji, ki se sooča s pandemijo, moramo upoštevati več dejavnikov in torej njeno kompleksnost. Vse skupaj ni tako enostavno. Pravzaprav je zelo komplicirano, saj vsakdo izmed nas je imel že pred koronavirusom svoje značilnosti, stiske in težave. Ob pojavu koronavirusa se nam je vse spreobrnilo na glavo: na vrat na nos smo morali spremeniti svoj način življenja.

Kako je bilo na samem začetku?

Prve dni so mnogi reagirali z negacijo situacije. Vse skupaj so podcenjevali in se dejansko v nekaterih primerih iz tega norčevali. Človek je namreč navajen, da kontrolira in nadzira, kar se okrog njega dogaja. Kasneje smo v tej situaciji razumeli, da tega ni mogoče nadzirati, in smo dojeli, da smo ranljivi, da nam preti grožnja tako imenovanega nevidnega sovražnika.

Izolacija oziroma karantena je še dodatno poglobila težave, kajne?

Iz zdravstvenega vidika nas je karantena zavarovala pred virusom. Res pa je, da smo se morali hitro prilagoditi novim življenjskim razmeram, na katere nismo bili vajeni. Znašli smo se sredi kriznega stanja. Pri tem moramo upoštevati, da vsakdo v sebi obdela, kar se mu dogaja na drugačen način.