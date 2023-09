Lokar, Bevk, Žvab in tovariši

Na otoku Ventotene bodo danes odkrili spomenik z vklesanimi imeni vseh internirank in internirancev, ki jih je tja prisilno poslal fašizem. Pobudo za spomenik, ki so ga imenovali Memorial antifašizma, je dalo vsdržavno združenje italijanskih političnih preganjencev (ANPPIA). Na spomeniku, ki je dolg 14 metrov, je vklesanih 2330 imen in priimkov.

Meseca in leta so na Ventoteneju preživeli znani italijanski antifašisti, med njimi bodoči predsednik republike Sandro Pertini, Umberto Terracini, predsednik ustavodajne skupščine, ter vodja sindikalne zveze CGIL Giuseppe Di Vittorio. Altiero Spinelli je skupaj s tovariši tam napisal sloviti Manifest Ventoteneja, ki nakazuje temeljne smernice združene Evrope, sedanje Evropske unije.

Pri pisanju listine je sodeloval tudi mladi slovenski antifašist, Ljubljančan Miloš Lokar, ki zaradi prezgodne smrti žal ni dočakal konca vojne in osvoboditve. Pokopan je v kraju Reggello južno od Firenc.

Na Ventoteneju je bilo interniranih več Slovencev. Med njimi pisatelj France Bevk, ki so mu fašisti poitalijančili ime v Francesco. Zaradi abecednega reda je zadnji na spomeniku Miroslav (Federico) Žvab, doma iz Kazelj na Krasu, eden voditeljev neapeljske vstaje proti nacistom, ki se je v Neaplju prav teh dneh ob 80. obletnici spominjajo z vrsto pobudami in prireditvami.