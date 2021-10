Luka Mesec gostoval na Opčinah

Tokrat ne bo obotavljanj. Če bo sedanja levosredinska opozicija zmagala na spomladanskih volitvah v Sloveniji, bo stranka Levica vstopila v vlado ter ne bo ponovila izkušenj iz preteklosti, ko je bila z eno nogo v večini in z drugo v opoziciji. To je na predsinočnjem srečanju Slovenske kulturno-gospodarske zveze in združenja Darko Bratina, ki je bilo posvečeno 30-letnici Slovenije, napovedal njen koordinator Luka Mesec. Vlada Marjana Šarca lani po njegovem ni padla zaradi nasprotovanja Levice, temveč zaradi notranjih medstrankarskih sporov in ob zmotnem prepričanju premierja, da bo izsilil predčasne volitve. Namesto njih se je na oblast povzpel Janez Janša in posledice so vsem pred očmi, je dejal Mesec, ki do volilnih zaveznikov sicer ne goji zamer. 33-letni Mesec, ki je odgovarjal na vprašanja Martine Budin in Martina Lissiacha, je na vrh programa stranke uvrstil skrb za utrditev demokracije, ki je v Sloveniji po njegovi oceni v nevarnosti, zeleno preobrazbo ter socialno pravičnost. Levica se sklicuje na vrednote demokratičnega socializma, Slovenija je že vrsto let v primežu kapitalističnega neoliberizma, katerega kvarne posledice občutijo predvsem mladi. Tudi v Sloveniji so vsekakor priča pojavu, ki je bil značilen za Donalda Trumpa, da obubožani delavci glasujejo za Janševo SDS, o čemer bi se morala levica resno zamisliti. Slovenska levica vsekakor ni zapustila podeželja, res pa je, da ga je zavzela desnica. Gost v openskem Prosvetnem domu je priznal, da je Levica premalo navzoča med Slovenci v Italiji, s katerimi – če izvzamemo osebne odnose s Stojanom Spetičem in Iztokom Furlaničem – praktično ne goji stikov.

