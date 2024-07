»Macron je tvegal, a na koncu uspel«

»Volitve v Veliki Britaniji in v Franciji so dokazale, da levica, če se modro in učinkovito organizira, lahko premaga desnico,« je prepričan novinar slovenskih korenin Gianni Marsilli, odličen poznavalec Francije in njenega za nas večkrat težko razumljivega institucionalnega in političnega sistema. V Parizu je kot dopisnik dnevnika Unità preživel več let, tudi iz Križa, kamor se je preselil, zelo pozorno spremlja francoska dogajanja. Po njegovem je predsednik Emmanuel Macron po zmagi skrajne desnice na evropskih volitvah z razpustitvijo parlamenta in razpisom predčasnih volitev zelo tvegal, na koncu pa mu je le uspelo. Preprečil je zmago Nacionalnega zbora (RN) Marine Le Pen, ki bi imel po Marsillijevi oceni hude posledice ne samo za Francijo, temveč za vso Evropo.

Macronova odločitev je tudi v očeh velike večine njegovih pristašev naletela na neodobravanje, nekateri so jo celo ocenili za škandalozno. Volilni rezultat po mnenju našega sogovornika nasprotno dokazuje, da je Macron res zelo tvegal, a na koncu zmagal svojo stavo. Želel je zajeziti vzpon RN in to mu je popolnoma uspelo.

V zadnjem tednu smo v Evropi doživeli dva velika pretresa: zmaga laburistov v Veliki Britaniji in preobrat v Franciji, ki je bil po zmagi RN na evropskih volitvah in v prvem volilnem krogu popolnoma nepričakovan. Imeli smo občutek, da je v Evropi močno zapihal desničarski veter, kar je deloma res, volitve v dveh velikih in pomembnih državah dokazujejo, da je levica ne samo živa, temveč tudi lahko zmagovita, meni Marsilli.