Mali Kris že sam sedi

Iz Los Angelesa prihajajo lepe vesti. Napredek malega Krisa Zudicha, dečka s spinalno mišično atrofijo iz Kopra (njegov oče Matteo je iz Mačkolj), ki se zdravi v Los Angelesu, je iz dneva v dan bolj občuten. Včeraj je prvič v življenju sam sedel cele 4 minute, so zapisali starši na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

»Danes na pregledu pri zdravniku, sem prvic v življenju sam sedel cele 4 minutke. Vse sem presenetil, tudi dr. Shieh in fizioterapevtko. Predvsem pa orosil oči mami in tatiju. Hvala vsem dobrim ljudem,« so zapisali.

22-mesečni Kris je 21. novembra na univerzitetni kliniki UCLA v Los Angelesu prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija. Po prejemu zdravila naj bi na opazovanju ostal še tri mesece. Malega Krisa je 1. decembra pozdravil in vzel v naročje tudi Luka Dončić pred tekmo, ki jo je odigral v Los Angelesu proti Lakersom.