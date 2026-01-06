»Malo nas je, vsi delamo za rast naše skupnosti in Benečije«

Ljubezen do maternega jezika, sodelovanje, preseganje delitev, snujoče se Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) Julijske Alpe, solidarnost in usmerjenost v prihodnost so bili glavni poudarki na včerajšnjem 62. Dnevu emigranta, največji družbeno-politični prireditvi Slovencev na Videmskem, ki je še enkrat ponudila številna izhodišča za poglobljen razmislek. Slavnostna govornica na tradicionalnem dogodku, ki sta ga v čedajskem gledališču Ristori priredila SKGZ in SSO videmske pokrajine in je bil tokrat posvečen predvsem 50 letom uspešnega delovanja Beneškega gledališča, je bila beneška kulturna delavka Margherita Trusgnach, poleg nje pa sta po uvodnem pozdravu domače županje Daniele Bernardi svoje misli delila z občinstvom še podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter predsednik Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter Antonio Comugnaro. Prireditve so se udeležili številni politični in institucionalni predstavniki z obeh strani meje, med drugimi senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, deželni svetnik SSk Marko Pisani, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, predsednika SKGZ in SSO Nives Cossutta ter Walter Bandelj in poslanca DZ Danijel Krivec ter Uroš Brežan.

Margherita Trusgnach je skušala današnje stanje analizirati skozi oči mladih, ki so v dvojezični šoli lahko veliko izvedeli o »naši zgodovini«, ki pa ni nujno tudi njihova. Govornica ocenjuje, da je današnji svet slabši od tistega, v katerem je sama odraščala, saj je manj idealizma, manj skupnih bojev, skupnega čutenja in manj občutka pripadnosti, poleg tega pa nas spet delijo in osamljajo meje, ki smo se jih tako trudili podreti. Odločno se je obregnila ob sebičnost in delitve znotraj naše skupnosti, med SKGZ in SSO, saj »nas je malo in vsi delamo za rast naše skupnosti in za razvoj naše Benečije«. Spomnila je, kako smo Slovenci glavne rezultate dosegli s skupnim delom.