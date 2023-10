Malo pred polnočjo zdrsnil s pomola v vodo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so malo pred polnočjo posredovali v Ogleju, kjer je v tamkajšnji marini padel v reko Natisso moški, star okrog 50 let. Zdrsnil je s pomola, ko je nameraval stopiti na plovilo. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz Červinjana, poklicali so tudi reševalni helikopter, ki pa zaradi slabih vremenskih razmer ni mogel poleteti. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.