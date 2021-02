Manj preglavic z manjkajočimi ali odvečnimi vejicami

Korpusu Gigafida, slovarju sopomenk, sledilniku za spremljanje časovnih trendov besed v slovenščini in drugim uporabnim virom, ki so nastali pod okriljem Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL), so se pridružile ... Vejice 1.0 – brezplačno spletno orodje za strojno postavljanje vejic.

Orodje Vejice je zasnovano kot pomoč pri postavljanju vejic, ni pa nadomestek za lektorski pregled besedil, opozarjajo pri CJVT. Uporabnik v prazno polje na levi strani vnese besedilo po svoji izbiri (do 3000 znakov) in klikne na gumb, s katerim zažene orodje. V sosednjem polju se bo izpisalo besedilo s predlogi za odpravo napak pri postavitvi vejic: manjkajoče vejice so označene s sivo, odvečne pa z modro barvo.

Testiranja so pokazala, da program trenutno deluje uspešno v kar 94 % primerov. Sicer pa pozor – vejica v nekaterih primerih lahko stoji na različnih mestih: s spreminjanjem njenega položaja se spremeni tudi pomen povedi. Npr. »Obsoditi, ne oprostiti!« in »Obsoditi ne, oprostiti!« imata dejansko obraten pomen. Upravitelj orodja zato ne odgovarja za morebitne nepravilnosti, ki so posledica uporabe orodja ali za kakršnokoli škodo, ki bi uporabnikom nastala zaradi nepravilnosti, ki so posledica avtomatizirane obdelave besedil s pomočjo orodja.