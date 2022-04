»Manjšina noče polemik, hoče dialog«

Nič polemik med volilno kampanjo in nič polemik po nedeljski zmagi nad svojim tekmecem Mauriziom Tremulom. Stari in novi poslanec italijanske manjšine v slovenskem parlamentu Felice Žiža je bil včeraj slišati utrujen (zaradi velikih zamud pri objavi rezultatov zajamčenega zastopstva je imel za sabo neprespano noč), a ne pretirano presenečen nad gladko zmago, ki jo je - kot priznava - dejansko pričakoval.

Pripadniki italijanske manjšine, ki so se udeležili volitev, so po njegovi oceni nagradili njegovo delo v Ljubljani ter usmeritev, »ki temelji na dialogu ter iskanju najboljših rešitev za Italijane v Sloveniji«. Nobene povolilne polemike s Tremulom, ki mu je včeraj zjutraj med prvimi čestital za izvolitev.

Zmagovalec volitev Robert Golob se Žiži zdi dinamična in odprta osebnost, človek, ki hoče nakaj koristnega narediti Slovenijo in ki pozna ter je pozoren do italijanske narodne skupnosti. »Bodoči predsednik vlade razume in tudi precej dobro govori italijanščino, saj je doma z obmejnega območja, kar pomeni, da pozna vprašanja jezikovnih manjšin, večjezičnosti in večkulturnosti,« je za Primorski dnevnik povedal Žiža.

Žiža v prihodnjih dneh še ne pričakuje telefonskega klica Golobovih sodelavcev, »ki pa bo gotovo prišel, ko bodo stekli postopki za umestitev novega parlamenta in formalni pogovori za novo vlado«. Glede na sestavo ter razmerje sil poslanca narodnih manjšin ne bosta jeziček na tehtnici v novem državnem zboru, Žiža pa verjame v tvorno sodelovanje z Golobom in njegovo vlado.