»Manjšine se morajo vedno pogajati, drugače bodo dolgo čakale«

Dolomiten je največji dnevnik na Južnem Tirolskem, njegov založnik je skupina Athesia, ki ima tudi veliko drugih dejavnosti in skupno zaposluje več kot tisoč ljudi. V zadnjem obdobju je dnevnik doživel pravi potres zaradi spora v družini Ebner. Dolgoletnega odgovornega urednika Tonija Ebnerja, ki je prodal svoje deleže in odstopil, je marca letos nasledil Elmar Pichler Rolle, novinar in nekdanji politik iz vrst Južnotirolske ljudske stranke (SVP), ki je zadnja leta delal pri Athesii. Z njim smo se pogovorili med dnevi zveze Midas na Goriškem.

Nujno morava začeti pri turbulentnih spremembah prejšnjih mesecev. Odgovorni urednik Dolomitna Toni Ebner je po 30 letih odšel in »zaloputnil vrata«. Kaj se je zgodilo?

Dolomiten je del skupine Athesia, ki jo večinsko nadzoruje družina Ebner. Ta se deli na dvoje: nekdanji poslanec Michl Ebner, predsednik Athesie, je imel z otrokoma večinski delež, Toni Ebner z otrokoma pa manjšinskega. Toda večino sta imela skupaj, preko družbe, ki je nadzirala skupino.

Decembra lani je bilo presenetljivo objavljeno sporočilo, v katerem je pisalo, da Toni Ebner in njegova otroka odstopajo deleže v omenjeni družbi njegovemu bratu ter nečakoma. Sprva je kazalo, da bo on ostal na čelu Dolomitna, ker naj bi šlo le za spremembe lastniške narave, februarja pa je napovedal svoj odstop. Sledila je reorganizacija, Michl Ebner in otroka Georg ter Cosima so zdaj večinski lastniki. Druga veja - Toni Ebner ter otroka Anton in Veronika - pa je skoraj v celoti zapustila lastništvo.

Več let ste bili v politiki, bili ste podžupan Bocna. Kako gledate na politiko SVP, ki se povezuje z desno sredino in neguje dobre odnose z vlado Giorgie Meloni? Nazadnje je Bocen dobil desnosredinskega župana.

V Bocnu je SVP volivcem v drugem krogu pustil proste roke, kar je bilo itak odločilno. Na državni ravni je prav, da se stranka ne opredeli. Nočem se vračati h grdemu izrazu blockfrei, zunaj blokov, ampak smo majhni in moramo izkoristiti vsako priložnost, da dosežemo svoje cilje. V četrtek je ministrski svet sprejel t. i. integracijo reforme posebnega statuta. Po pogajanjih s SVP je vlada pristala na vračanje polnomočne avtonomije, naša dežela je edina uvedla tovrsten postopek v parlamentu. Dialog z vlado se je obrestoval. Manjšine se morajo vedno pogajati, drugače bodo dolgo čakale.