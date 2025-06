Manjšinski časopisi v čezmejni prestolnici kulture

Uredniki, novinarji in drugi predstavniki časopisov, ki so včlanjeni v evropsko zvezo manjšinskih dnevnikov Midas, prihajajo danes na Goriško. Med pobudniki in nato soustanovitelj zveze pred 25 leti je bil tudi Primorski dnevnik, ki bo gostitelj letošnje generalne skupščine. Pobudo za to je naš časopis dal v letu, ko obeležuje 80-letnico neprekinjenega izhajanja, Nova Gorica z Gorico pa je Evropska prestolnica kulture (EPK).

12 držav, 13 jezikov

Zveza šteje danes 28 časopisov iz dvanajstih evropskih držav v trinajstih jezikih. Večinoma so to tiskani dnevniki, vsi imajo tudi spletni portal, dva izhajata samo na spletu. Gostovanje Midasa bo čezmejno, potekalo do nedelje, 15. junija, v Novi Gorici in Gorici, kar je omogočil Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru prireditve Dobrodošli doma.

Posvet o časopisih na meji

Na Korzu Italija 55, v nekdanji dvorani pokrajinskega sveta, bo jutri potekal posvet o časopisih na meji. Začel se bo od 10.30 in bo odprt za javnost, torej za vse tiste, ki se zanimajo za manjšine, medije in mejna vprašanja po Evropi.