Marko Lotrič predsednik državnega sveta

Državni svetniki so v nadaljevanju pred tednom dni začete prve seje v tem mandatu za predsednika DS izvolili Marka Lotriča. Poleg njega sta bila kandidata še Jožef Školč in Dejan Crnek.

Nihče od njih sicer v prvem krogu ni dobil zadostne večine, v drugem krogu, v katerega sta se uvrstila Lotrič in Crnek, pa je prvi dobil 21 glasov, drugi pa 13. Lotrič sicer vodi skupino Lotrič Meroslovje, v katero je preraslo podjetje, ki ga je leta 1991 ustanovil skupaj z ženo, danes pa po njegovih besedah združuje devet podjetij v sedmih državah in zaposluje prek 180 strokovnjakov.

Že iz njegovega nagovora svetnikom pred volitvami je izhajalo, da ima zagotovilo o dovolj široki podpori za izvolitev na predsedniško mesto. Kot temeljno vodilo in rdečo nit pri delovanju DS je izpostavil moč argumenta namesto argumenta moči. Artikulacija interesov, zastopanih v DS, mora biti vselej ustrezno strokovna in prepričljiva, je poudaril.

Kot je dejal, ustavna zasnova DS slednjega postavlja predvsem v funkcijo dajalca mnenj DZ, ena njegovih ključnih pristojnosti je tudi zakonodajna pobuda, torej predlaganje zakonov. Ne bi pa bilo po njegovem mnenju ravno smiselno graditi osrednje vloge poslanstva DS na instrumentu veta.

Pri tem Lotrič menil, da bo treba vzpostaviti »modus operandi sodelovanja z vodstvom DZ«, vsaj glede zakonskih pobud, da bo zanje ustvarjena realna možnost sprejetja. To bo po njegovih besedah terjalo tudi dobro in širše sodelovanje z vlado, njenim predsednikom, ministri, ministrstvi in strokovnimi službami.