Po zelo izenačenih volitvah Golobova Svoboda rahlo pred Janševo SDS

Spremljanje volilnih izidov v Sloveniji, potem ko se je ob 19. uri zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci izbirali novo sestavo državnega zbora v prihodnjem štiriletnem mandatu, je bilo vseskozi zelo napeto. Za zelo izenačen dvoboj sta poskrbeli stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba in SDS Janeza Janše, ki sta se stalno »izmenjavali v vodstvu«, če si izposodimo športno izrazoslovje. Naposled je za zelo malo oziroma okoli 6000 glasov zmagalo Gibanje Svoboda, izidi volitev pa vsekakor kažejo, da bo sestavljanje vlade s temi glasovi predvidoma zahtevna naloga.

Delni neuradni izidi nedeljskega glasovanja na državnozborskih volitvah po skoraj vseh preštetih glasovnic kažejo torej na zmago Gibanja Svoboda premierja Roberta Goloba, ki naj bi dobilo okrog 28,59 % glasov. Da je bil boj zelo tesen, kažejo odstotki SDS Janeza Janše na drugem mestu, ki naj bi dobila okrog 28,00 odstotka glasov, sama pa je bila med lepim delom štetja v začasnem vodstvu. V DZ so se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca.

Gibanje Svoboda bi tako osvojilo 29 poslanskih sedežev, SDS enega manj. Na tretjem mestu je trojček NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki bi z okrog 9,31 odstotka glasov dobila devet mandatov. SD bi z okrog 6,70 odstotka glasov pripadlo šest mandatov. Prav toliko bi jih dobili Demokrati Anžeta Logarja, ki ima ravno tako okrog 6,70 odstotka glasov. Levici in Vesni z okrog 5,56 odstotka glasov kaže na pet mandatov, ravno tako stranki Resni.ca, ki jo je volilo okrog 5,54-odstotka volivcev. Še dva mandata pripadata pripadnikoma italijanske in madžarske manjšine. Prvo bo v DZ znova zastopal Felice Ziza, drugo pa Ferenc Horváth. V ponedeljek, 23. marca, se bodo sicer prešteli še glasovi po pošti iz domovine in v ponedeljek, 30. marca, glasovi po pošti iz tujine.

Malo pred koncem štetja glasovnic so v Gibanju Svoboda razglasili zmago. Po besedah predsednika stranke in premierja Roberta Goloba je bistveno, da »gremo naprej« in da bodo ponovili mandat. Kot pravi, si vsi v državi zaslužimo prihodnost, v Svobodi pa bodo naredili vse, da bo ta prihodnost za vse boljša. O suverenosti države se medtem ne bodo pogajali.

Po volilnem večeru, ki ga je označil za resnično napetega, se je Golob v štabu Gibanja Svoboda najprej zahvalil vsem volivcem. »Dali ste svoj glas za demokracijo,« je dejal. Večer je, kot je povedal, preživel v velikem pričakovanju, ne le izida, ampak predvsem tega, da lahko reče, da »gremo naprej« in da bodo lahko ponovili mandat. »Vsi si zaslužimo prihodnost. Naredili bomo vse, da bo prihodnost boljša za vse državljane,» je napovedal. Obstaja pa po njegovih besedah samo ena stvar, o kateri se Svoboda v nadaljevanju ne bo pogajala, to je suverenost Slovenije. »Tujcem ne bomo pustili, da bi vladali,» je zagotovil.

Predsednik SDS Janez Janša pa je je ob tesnem delnem neuradnem izidu vodilnih dveh strank na državnozborskih volitvah napovedal, da bodo prešteli vsak glas z vseh volišč. Ne glede na izid pa bodo v Sloveniji po njegovih besedah dobili »razmerje političnih sil in eventuelno kasneje vlado, ki po tem, kar zdaj vidimo, ne bo zagotavljala velike stabilnosti«.

Janša je bil v izjavi za medije nekaj po 22. uri po objavi delnih neuradnih izidov volitev, ki kažejo zelo tesno zmago Svobode pred SDS, kritičen do tega, da se spletna stran Državne volilne komisije (DVK) »stalno sesuva«, opozoril je tudi, da se pod različnimi strankami prikazujejo kandidati iz drugih strank. Po njegovih trditvah podatki DVK strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Po približno milijonu vnesenih glasovnic njihovi izidi kažejo 50.000 glasov razlike v korist SDS, »je pa res, da niso vnesena še ista volišča«, je dodal.

Odgovorne na DVK in tiste, ki upravljajo z računalniškim programom, je pozval, naj se zavedajo, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike.