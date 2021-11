»Martinovo poletje« bo kratko

Pod vplivom anticiklona je vreme v teh dneh pri nas stanovitno, ravno zato pa nastajajo temperaturni obrati in se marsikje v nižjih slojih zadržuje vlažen zrak. Več jasnine in razmeroma višje temperature beležijo v gorah, drugod je več spremenljivosti.

Jutri bo več jasnine ob morju in v gorah, drugod, zlasti v nižinah Slovenije bo več oblakov in bo ozračje mestoma zamegljeno. Burja bo ponehala. Za ta čas bo toplo, najvišje dnevne temperature bodo v FJK, vključno ob morju, do okrog 20 stopinj Celzija ali le malo nižje. Tudi v gorah bo sončno in za ta čas toplo.

»Martinovo poletje« se bo pod vplivom ciklonskega območja, ki se bo približevalo iznad Sredozemlja, v prihodnjih dneh zaključilo.

V petek bo že več oblačnosti, toda bo v glavnem še prevladovalo spremenljivo vreme in bo ponekod morda tudi nekaj delne jasnine.

V soboto in nedeljo kaže na povečini bolj oblačno in vlažno vreme z manjšimi občasnimi krajevnimi padavinami, lahko tudi v obliki rosenja. Še bo razmeroma toplo, toda nekoliko hladneje kot jutri.

V začetku prihodnjega tedna bo vreme spet nekoliko bolj stanovitno ob morebitnih delnih razjasnitvah. Zapihala bo burja in bo nekoliko hladneje.