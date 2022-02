Mattarella izbral spomenik bazoviškim junakom, ne pa fojbe

Borut Pahor je bil v ponedeljek, 7. februarja, prvi tuji državnik, ki je Sergia Mattarello obiskal na Kvirinalu po njegovi drugi izvolitvi za predsednika republike. Na zasebni večerji sta Pahor in Mattarella, ki nikoli ne skrivata prijateljskih odnosov, razpravljala o marsičem, italijanski kolega pa je slovenskega predsednika presenetil.

Pahor je namreč na Instagramu razkril, da ga je Mattarella ganil z darilom, in sicer s fotografijo njunega poklona žrtvam fašizma v Bazovici »s čudovitim osebnim posvetilom«. Pahor, ki je objavil, fotografijo darila, je tudi omenil: »Pozor! Za fotografijo, ko se drživa za roke, bi lahko izbral tudi tisto, ko se za roke drživa pred fojbo, a ni. To je izbral in napisal: ‘S to gesto sva skupaj poudarila najpristnejše vrednote Evrope za skupno prihodnost Slovencev in Italijanov in najino globoko prijateljstvo. Sergio Mattarella’«.