Mattarella: Vzajemno priznavanje temelj za dialog in prijateljstvo (prevod govora)

Predsednik Sergio Mattarella se je v sporočilu ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus, ki ga objavljamo v slovenskem prevodu, med drugim zahvalil predsedniku Slovenije Borutu Pahorju za srečanje in ostale julijske dogodke ob podpisu sporazuma za vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji. Gre za vrednote, ki so temelj za nastanek cenjenih pobud, kot je bila izbira kandidature Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture, med drugim meni Mattarella. Prepričan je, da je integracija Slovencev, Italijanov in Hrvatov v Evropski uniji odprla nova obzorja solidarnosti, prijateljstva, sodelovanja in razvoja in da ob bogastvu različnih kultur in identitet lahko presežemo tragične strani zgodovine na poti k skupni bodočnosti.