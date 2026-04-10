Med finalisti za evropske nagrade #BeActive tudi slovenski in italijanski organizaciji

Evropska komisija je objavila 15 finalistov za nagrade #BeActive, med katerimi sta Planinska zveza Slovenije in Zveza društev diabetikov Slovenije ter iz Italije skupina Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade iz kraja Orte in mednarodno združenje New Humanity. Zmagovalce v kategorijah za fizično aktivnost, vključevanje, prostovoljstvo, medgeneracijsko povezovanje in mir, bodo junija razglasili v Bruslju.

Planinska zveza Slovenije je finalist v kategoriji vključevanje, in sicer s projektom inPlaninec na področju vključevanja spodbuja planinarjenje in aktivnosti v naravi za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

Zveza društev diabetikov Slovenije, ki s kampanjo #DarujemKilometre za medgeneracijsko povezovanje ozavešča o sladkorni bolezni ter Slovenke in Slovence spodbuja k telesni aktivnosti in zdravemu življenjskemu slogu, pa je finalist v kategoriji medgeneracijsko povezovanje. V isti kategoriji je finalistka tudi italijanska skupina Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade, ki generacije povezuje s tradicijo, gibanjem in delitvijo izkušenj.

V kategoriji mir je med finalisti italijansko združenje New Humanity, ki spodbuja evropske najstnike, da postanejo aktivni državljani bolj povezanega sveta.

Vsak zmagovalec bo prejel 15.000 evrov, preostalih deset finalistov pa 5000 evrov.

Na razpis za nagrade #BeActive, ki bodo letos podeljene prvič, je prispelo 279 predlogov. Z njimi želijo nagraditi in zagotavljati prepoznavnost projektov, pobud, športnih organizacij in drugih, ki uspešno spodbujajo fizično aktivnost po vsej Evropi.