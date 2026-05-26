Društvo Scricciolo lani gostilo 49 družin nedonošenčkov

Tržaško zdravstveno ponudbo dopolnjuje gosta mreža dobrodelnih organizacij, ki podpirajo paciente in njihove družine. Eno od teh je društvo Scricciolo, ki nudi podporo družinam nedonošenčkov. Včeraj so predstavili svoje delo.

Društvo tesno sodeluje z oddelkom za pediatrično intenzivno nego bolnišnice Burlo Garofolo, ena izmed najpomembnejših dejavnosti je brezplačna nastanitev družin nedonošenčkov v stanovanjih v Istrski ulici. Društvo razpolaga z dvema stanovanjema, s katerima upravlja ob pomoči Fundacije CRTrieste. Poleg tega nudijo predvsem psihološko podporo.

Lani so v stanovanjih gostili 49 družin. Večinoma gre le za matere nedonošenčkov, zgodilo pa se je že, da so gostili cele družine. V glavnem gosti Scricciolo družine iz Furlanije - Julijske krajine, vse več pa je tudi gostov z drugih koncev Italije ali celo sveta. Večkrat oskrbujejo prostovoljci družine, ki preživljajo hudo družbeno in ekonomsko stisko.

V zadnjih letih so pri društvu zabeležili porast stroškov, a tudi vse večjo potrebo po zagotovitvi pomoči družinam. Stanovanje v bližini bolnišnice ni le stvar udobja, je osnova za to, da lahko družina prebrodi težke čase, so poudarili.