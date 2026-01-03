Med gledanjem ognjemeta jo je v ramo nekaj zadelo

Na silvestrski večer, nekaj minut po polnoči, je policiste poklical moški in povedal, da je ženo na balkonu v Parecagu nekaj zadelo in da krvavi v prsnem delu, poročajo Primorske novice. Reševalci so jo odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovana.

55-letnica je na balkonu z možem in sinom gledala ognjemet, nakar se je nenadoma sesedla, na rami pa so opazili rano. Iz bolnišnice so policistom sporočili, da je huje poškodovana, s tujkom v telesu, ni pa življenjsko ogrožena.

Policisti so pričeli z intenzivno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe iz malomarnosti in kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.