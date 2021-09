Gorski reševalci z Rablja, reševalci finančne policije s postaje Na Žlebeh in deželni reševalni helikopter so ob 12.30 posredovali na Lopiču na območju Kanina, kjer se je poškodoval avstrijski državljan. Med plezanjem na nadmorski višini 1600 metrov si je zlomil gleženj. Moškega, ki je bil v steni s soplezalko, so reševalci dosegli s helikopterja. Dvignili so ju na helikopter in ju prepeljali na postajo Na Žlebeh, od koder sta se sama odpeljala v Avstrijo v bolnišnico.