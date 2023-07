Gorski reševalci iz Maniaga so danes zgodaj popoldne posredovali v kraju Dint, kjer se je na gozdni poti poškodovala 51-letna ženska. V sodelovanju z gasilci so ponesrečenko, ki prihaja iz okolice Benetk, dali na nosila, saj si je po vsej verjetnosti zlomila kost na nogi. Z nosili so jo odnesli do začetka poti, kjer jo je prevzel rešilec.

Pri reševalni akciji je sodelovalo približno deset gorskih reševalcev in gasilcev.