Gorski reševalci iz Vidma, gasilci, karabinjerji in reševalni helikopter so danes dopoldne ob 10.30 posredovali pod prelazom Monte Croce med občinama Neme in Ahten, kjer se je poškodoval domačin. Z očetom je sekal drva, ko ga je v glavo močno udarila veja. Utrpel je pretres možganov. Reševalci službe 118, ki so prileteli s helikopterjem, so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga dvignili na helikopter in ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo ob 11.30.