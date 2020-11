Med šolanjem že okusiš praktično plat poklica

Naj vas mir ob vstopu v poslopje pod Sv. Alojzijem s prelepim razgledom na Tržaški zaliv, kjer domuje in deluje tržaški sedež zavoda za poklicno izobraževanje Ad Formandum, ne zavede. Učilnice v pritličju in prvem nadstropju, v katerih navadno poteka pouk, so trenutno prazne, saj so morali zaradi koronavirusnih razmer »nepraktični« del izobraževanja prenesti v spletne učilnice, a čisto drugače je v drugem nadstropju.

V kuhinji in sosednjem prostoru s točilnim pultom in mizami je živahno: praktični del izobraževanja, ki ga je za dve petini vseh šolskih ur, torej nekje od 12 do 16 ur tedensko, namreč poteka v živo, seveda z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov, pojasni vodja izobraževalnih storitev Neva Caris. Na poklicnem izobraževalnem zavodu so specializirani za gostinsko dejavnost: v Trstu je mogoče izbirati med kuharsko smerjo in tisto za strežbo, v Gorici pa je ob kuharskem tečaju na voljo še smer za peke in slaščičarje.