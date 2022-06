Med superfinalisti tudi Goričanka

Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji - AmCham Slovenija bo danes v Ljubljani organizirala večer AmCham top potencial leta 2022, na katerem bodo izbrali ambasadorja ali ambasadorko naslednje generacije. V peterico superfinalistov, ki se potegujejo za prestižno nagrado, se je uvrstila tudi 28-letna Goričanka Diana Bertè, ki je zaposlena pri podjetju Instrumentation Technologies s sedežem v Solkanu, ukvarja pa se z marketingom in odnosi s Kitajsko. Ostali superfinalisti so Marko Maučec (Escapebox), Matej Duraković (IBM Slovenija), Tjaša Tomšič (PDiVizija) in Aljaž Dobnikar (Plume Design). Prireditev bo mogoče spremljati po spletu na portalu YouTube ali na FB strani AmCham Slovenia, kjer bo mogoče tudi glasovati za zmagovalca ali zmagovalko.

Diana Bertè je maturirala na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici, nato je študirala kitajščino in japonščino na prestižni univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, več časa je študirala na Kitajskem, kamor bi se bila morala preseliti tudi v sklopu svoje službe pri podjetju Instrumentation Technologies, a je nato izbruhnila pandemija novega koronavirusa. Pri AmCham Slovenija so pri Dianini predstavitvi pred nocojšnjim finalom še posebej izpostavili, da jo zanima področje trajnosti. »Stvari, ki se jih lahko brez težave vključi v vsakdanje življenje so premikanje z javnimi ali ekološkimi prevoznimi sredstvi ali peš; pri kupovanju embalaže preverimo, če je iz recikliranega materiala in ali jo je možno spet reciklirati; živila skušamo kupovati ekološka, sadje in zelenjavo sezonsko in lokalno; jogurt si sama pridelujem doma, ker si ga rada privoščim za zajtrk in tako vsaj to embalažo prihranim 100%; ugašamo luči, kjer niso potrebne in varčujemo z vodo itd.,« pravi Diana, ki bo danes zvečer izvedela, ali bo ona top potencial leta 2022.

V AmCham Slovenija je včlanjenih več kot 400 podjetij, ki skupaj zaposlujejo okoli 70.000 ljudi in letno ustvarijo več kot 16 milijard evrov prihodkov. Med njihovimi člani so ameriška podjetja, ki poslujejo v Sloveniji, mednarodna podjetja z lastniki v več kot 15 državah sveta, in slovenska podjetja, ki delujejo izključno v Sloveniji ali pa so vpeta v mednarodno trgovino.