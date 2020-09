Med žetjem koruze stroj mladoletniku odtrgal obe roki

Včeraj, malo pred 22. uro, se je v Veliki vasi v občini Moravče med žetjem koruze pripetila hujša nesreča. Kombajn oz. stroj, ki opravlja več pomembnih delovnih operacij hkrati, je 17-letniku odtrgal obe roki. Ko je vanj ročno dajal koruzo, mu je pri tem zagrabilo obe roki in ju potegnilo v stroj.

Na kraj so prihiteli gasilci PGD Velika vas in Moravče, ki so mu nudili prvo pomoč do prihoda nujne medicinske pomoči, reševalci in policisti. Poškodovani je bil v času intervencije ves čas pri zavesti. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje ni ogroženo, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.