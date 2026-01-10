VREME
Smrt

Zapeljal je v kanal in umrl

Danes je prišlo v Vidmu do tragedije, v kateri je življenje izgubil 60-letnik. Zanj je bil po vsej verjetnosti usodna slabost

Danes je prišlo v Vidmu do tragične nesreče, v kateri je izgubil življenje 60-letni moški. Njegov avtomobil je zapeljal v kanal, ki teče ob ulici Planis, po vsej verjetnosti je bila za ponenesrečenca usodna slabost.

Voznika naj bi slabost obšla že med vožnjo. Moški je sicer še uspel zaustaviti vozilo na enem izmed mostičkov, nato pa je avtomobil ponovno speljal in končal v vodi. Okoliščine tragedije preiskujejo videmski policisti.

Dramatičnemu prizoru je prisostvoval mladenič, ki je takoj skočil v vodo, dosegel vozilo in voznika potegnil na suho. Kljub hitremu posredovanju reševalci službe 118 moškemu ni bilo več pomoči. 60-letnik je umrl med prevozom v videmsko bolnišnico. Na kraju nesreče so posredovali tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo okoliščine dogodka.

