V Dolini Zajzere reševali plezalca

Gorski reševalci iz Rablja so danes popoldne odleteli v Dolino Zajzere, kjer se je med plezanjem po ledenem slapu Biele Furlane poškodoval 30-letni Slovenec. Moški je padel z višine približno desetih metrov in to še preden bi dosegel prvo sidrišče na ledeni steni.

Moški je kljub padcu je del poti iz soseske, v kateri se je nahajal, uspel prehoditi sam, vendar je utrpel več poškodb in zlome v zgornjem delu telesa. Na kraj nesreče je hitro prispela ekipa deželne helikopterske reševalne službe. Ko sta se zdravnik in reševalec spustila do poškodovanca, sta ga oskrbela in stabilizirala, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico.