Juventina in Sesljan OK, Kras v težavah

NOGOMET
ELITNA LIGA
Pro Fagagna – Juventina 0:2 (0:2)
Strelca: 10. in 20. Pagliaro
LME – Kras 2:0 (0:0)
Strelca: 54. Tuniz (LME), 85. Bolgan (LME)
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Corva 4:1 (2:1)
Strelci: 8. Liberati (C), 30. E. Colja, 38. Kerpan, 47. Carnese, 90. Greco
POKAL 1. AL
14.30 v Gorici: Azzurra – Sovodnje
POKAL 2. AL
Poggio – Zarja
POKAL 3. AL, osmina finala
ISM Gradisca – Primorje 4:0
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran – Virtus Padova
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley – Massanzago