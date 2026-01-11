VREME
Nedelja, 11 januar 2026
Športna nedelja

Juventina in Sesljan OK, Kras v težavah

Osmi zaporedni pozitivni izid sesljanskih »delfinov« v promocijski ligi. Kras je novo leto začel z dvema porazoma. Primorje 1924 v pokalu 3. AL brez četrtfinala

Jan Grgič |
FJK |
11. jan. 2026 | 16:34
    Juventina in Sesljan OK, Kras v težavah
    Nogometaši Krasa so utrpeli še drugi zaporedni poraz v letu 2026 (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Fagagna – Juventina 0:2 (0:2)

Strelca: 10. in 20. Pagliaro

LME – Kras 2:0 (0:0)

Strelca: 54. Tuniz (LME), 85. Bolgan (LME)

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Corva 4:1 (2:1)

Strelci: 8. Liberati (C), 30. E. Colja, 38. Kerpan, 47. Carnese, 90. Greco

POKAL 1. AL

14.30 v Gorici: Azzurra – Sovodnje

POKAL 2. AL

Poggio – Zarja

POKAL 3. AL, osmina finala

ISM Gradisca – Primorje 4:0

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran – Virtus Padova

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley – Massanzago

