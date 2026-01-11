VREME
V Velenju ciljajo na rekord za skupinsko igranje harmonike

Poskusili bodo 17. maja na prizorišču Vista v Velenju, cilj je preseči mejo 5282 harmonikarjev, ki bodo istočasno igrali

Spletno uredništvo |
Velenje |
11. jan. 2026 | 11:08
    V Velenju ciljajo na rekord za skupinsko igranje harmonike
    Rekord bodo harmonikarji podirali 17. maja v Velenju( Zajem zaslona )
Leta 2011 je v Cerkljah ob Krki 1137 harmonikarjev in harmonikaric postavilo slovenski in hkrati evropski rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Zdaj ciljajo na nov dosežek – Guinnessov svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike. Poskusili bodo 17. maja na prizorišču Vista v Velenju, kjer bodo harmonikarji iz Slovenije in od drugod združili moči in trikrat zaigrali brezčasno Golico. Cilj je preseči mejo 5282 harmonikarjev, ki bodo istočasno igrali.

Prijavi se lahko vsakdo, sodelujejo lahko vse vrste harmonik – diatonične, klavirske in kromatične – (elektronske ali MIDI so prepovedane). Med sodelujočimi bo pet srečnežev domov odneslo harmoniko. Prijave zbirajo na tej spletni strani.

