Na ulicah praznovala množica ljudi

Praznik osvoboditve izpod nacifašizma letos ni ostal pri tradicionalnih komemoracijah, saj ga je zaznamovalo tudi zelo živahno proslavljanje na popoldanskem sprevodu po tržaških ulicah. Pod geslom »È festa! Je praznik!« se je več tisoč ljudi - pet tisoč po uradnih ocenah policije - odzvalo na vabilo Odbora 25. april k obeležitvi tega pomembnega državnega praznika v obliki javnega povezovanja med različnimi.

S soncem obsijane ulice so tako napolnili mladi in starejši, veliko je bilo družin z otroki, posameznikov in organiziranih skupin. Videti je bilo na desetine najrazličnejših zastav: mirovniških, palestinskih in mavričnih. Predstavljale so sindikalne in študentske organizacije, društva, ki si prizadevajo za enakopravno, solidarno in pravično družbo. Plapolale so tudi zastave strank, na primer Slovenske skupnosti in tistih, ki gledajo levo od sredine. Svoj transparent je nosila tudi skupina učiteljev in profesorjev slovenskih šol. Na transparentu Odbora za 25. april je bil dvojezični citat Bertolda Brechta: Ko nepravičnost postane zakon, upor postane dolžnost.

Organizatorji so napovedali pisan, miren in vključujoč dogodek, ki naj poudarja vrednote svobode, miru, demokracije, antifašizma in ustavne ureditve - se pravi vrednote uporniškega gibanja in svoboščine, ki so se po osvoboditvi institucionalizirale v italijanski republiki. In tako je tudi bilo: sprevod se je odvil v znamenju srečevanja in veselja ter predvsem praznovanja dejstva, da še vedno živimo v svobodni družbi, čeprav se moramo neprestano boriti proti poskusom političnih in interesnih sil, ki pridobljene pravice poskušajo zmanjšati, nameniti le delu prebivalstva ali jih ukiniti.

Antifašizem je odločitev

Praznično vzdušje je bilo čutiti že na šentjakobskem trgu, kjer so se udeleženci sredi popoldneva zbirali ob glasbi v živo. Pisani sprevod je krenil do Stare mitnice, kjer se mu je pridružila še pihalna skupina, ki je do zaključka na Velikem trgu skrbela za pozitivno vzdušje. Na poti mimo Goldonijevega trga, čez Terezijansko četrt do Trga Libertà in Nabrežja je bilo sodelovanje na shodu čedalje bolj množično.

Na trgu pred železniško postajo je zapel zbor Coro sociale, nato je spregovorila Lorena Fornasir, duša društva Linea d’ombra, ki pod milim nebom na tako imenovanem »Trgu sveta« že nekaj let oskrbuje begunce. Poudarila je, da 25. april ni zgolj obletnica osvoboditve, temveč vsakoletno preizpraševanje, »na kateri strani želimo stati«. Po njenem mnenju mora biti odgovor jasen, in sicer na strani življenja, odpora in solidarnosti. Obsodila je vojne, meje in politike izključevanja, ki po njenih besedah proizvajajo ranjena, zlomljena in mučena telesa, posebej na balkanski begunski poti.