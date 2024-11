Medved si je v Karniji privoščil osle

Medved si je v Karniji privoščil bogat oslovski plen. V noči na torek je v kraju Lauco pokončal tri osle in poškodoval druge tri. Osem jih je pred napadom zbežalo in jih še pogrešajo, je poročal videmski dnevnik Messaggero Veneto.

Osli so se nahajali v ogradi blizu hleva in hiše kmetijskega podjetja, ki skupno šteje približno 120 krav in 26 oslov. Medved je lomastil le sto metrov daleč od hiš, na obrobju gorske vasi. Na tamkajšnjem širšem območju so sicer orjaški sesalci že večkrat plenili. Med letoma 2021 in 2022 so medvedi pokončali šest oslov, leta 2010 pa trideset koz.