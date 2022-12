Megla na Kraški planoti in v nižinah ovira promet

Ob prvi od dveh vremenskih front, ki bosta v tem koncu tedna prešli naše kraje, smo se danes prebudili v deževno in zelo vlažno jutro. Temperature so sinoči, ko je zapihal jugovzhodni veter, po pričakovanjih poskočile, ob morju se je ob jugovzhodnem vetru temperatura okrog polnoči dvignila skoraj do 14 stopinj Celzija.

Ponoči je veter obrnil od jugozahoda, od koder priteka zelo vlažen zrak. Relativna vlaga je marsikje po deželi več kot 95-odstotna. Marsikje se je pojavila megla, ki ovira promet. Vidljivost je zaradi megle zmanjšana na le nekaj deset metrov tudi na Kraškem robu, marskje v Benečiji in v nižinskih predelih dežele.

Danes bo oblačno in megleno z občasnimi padavinami, ki bodo mestoma čez dan oslabele in ponekod lahko prehodno ponehale.

Zvečer in ponoči se bodo padavine spet okrepile in bodo pogostejše. Zapihala bo burja, vidljivost se bo izboljšala. V nočnih urah se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spuščala.

Jutri bo sprva oblačno in deževno. V dopoldanskih urah bodo padavine oslabele in postopno ponehale. Pihala bo zmerna burja. Hladneje bo.

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, v nedeljo bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje nočne temperature bodo razen ob morju okrog ničle ali le malo nad ničlo, najvišje dnevne do okrog 8 stopinj Celzija, v ponedeljek bo za kakšno stopinjo Celzija hladneje.