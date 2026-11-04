Načrtovali naj bi napade na skrajne desničarje

Nemška policija je včeraj v okviru preiskave skrajno leve skupine izvedla racije v več zveznih deželah. Skupino iz mesta Zwickau na vzhodu Nemčije z imenom Kolektiv Zwickau preiskuje, ker naj bi načrtovala napade na privržence skrajne desnice, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Racije in preiskave domov je policija izvedla na severu in vzhodu Nemčije, je sporočil urad tožilca saške kriminalistične policije v Dresdnu. Cilj je bil pridobiti dokaze, kot so naprave za shranjevanje podatkov ali mobilni telefoni.

Preiskovalci trdijo, da je 12 moških, starih med 18 in 36 let, leta 2022 v Zwickau ustanovilo skrajno levo skupino z imenom Kolektiv Zwickau. Cilj skupine naj bi bil boj proti skrajni desnici na regionalni in nacionalni ravni. Svoje cilje naj bi želeli doseči s kaznivimi dejanji, kot so napadi in poškodovanje lastnine.

Za štiri moške je policija izdala naloge za prijetje. Zaradi fizičnega napada na policiste med operacijo pa so prijeli še petega moškega. Vse so privedli pred preiskovalnega sodnika.