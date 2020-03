Mejni prehod Robič ponovno odprt

Mejni prehod Robič je od včeraj ponovno odprt. Apel posoških županov je zalegel. Od včeraj je na bivšem Mednarodnem mejnem prehodu Robič ponovno vzpostavljena kontrolna točka za izstop in vstop v državo. Prehod bo omogočen vsem občankam in občanom Posoških občin in predstavnikom podjetij, ki delajo v Italiji in je njihov izstop oziroma vstop nujen zaradi poslovne in humanitarne dejavnosti. »Ob tem opozarjamo, da morajo imeti vsi, ki prestopijo državno mejo pri sebi potrdilo, s katerim na zahtevo uradne osebe izkažejo razlog za izstop oziroma vstop v državo,« opozarjajo na Občini Kobarid. Nadzor na kontrolni točki bo izvajala Policija. Kontrolna točka bo odprta od 5. do 23. ure, ki pa se glede na oceno ogroženosti in drugih objektivnih vzrokov lahko spremeni.

Občani Občine Kobarid lahko potrdilo prejmejo neposredno na kontrolni točki ob izstopu iz države na bivšem Mednarodnem mejnem prehodu Robič, kjer mu ga bo izročila Policija ali na Občini Kobarid, po predhodni najavi na telefonski številki 00386 5 38 99 200 ali po elektronski pošti obcina@kobarid.si. Občani ostalih dveh občin, Bovec in Tolmin, naj se za potrdilo zglasijo na matični občini. V prošnji je treba navesti osebne podatke upravičenca (ime in priimek, rojstni datum in kraj, bivališče) in razlog za izdajo potrdila za prehod meje.

Potem ko so konec prejšnjega tedna opozorili na težave, ki so jih zaradi zaprtja edinega mejnega prehoda v Posočju imeli tamkajšnji prebivalci, ki imajo službo in nujne opravke na drugi strani meje, se je župan Občine Kobarid Marko Matajurc sestal z vodstvom novogoriške policijske uprave. V imenu vseh treh posoških županov je nato na slovensko vlado poslal poziv, ki so ga prioritetno obravnavali.