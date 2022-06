Meloni ali Letta, kdo bo prvi?

Jutrišnje občinske volitve v Italiji bodo pomembna politična preizkušnja ne toliko za vlado Maria Draghija kot za stranke, v bistvu zanje zadnji izpit pred parlamentarnimi volivami prihodnje leto. Istočasno z referendumi o pravosodnem sistemu bodo neposredno izvolili župane in obnovili 978 občinskih svetov, volilnih upravičencev je skoraj devet milijonov, kar ni majhna številka. Na volišča so poklicani občani glavnih mest štirih dežel (Genova, Palermo, Catanzaro in L’Aquila), občin z več 15 tisoč prebivalci, kjer je možen drugi županski volilni krog, pa je skupno 142.

V Demokratski stranki bodo volitve preizkusni kamen za t.i. razširjeno levo sredino, na katero stavi politične karte (in svojo politično prihodnost) tajnik Enrico Letta. Usoda tega projekta je odvisna predvsem od glasov Gibanja 5 zvezd, ki mu ankete ne napovedujejo dobrega volilnega rezultata, prej nasprotno. Precejšnja negotovost vlada tudi v desni sredini. Opozicijski Bratje Italije Giorgie Meloni hočejo postati prva stranka v koaliciji (vse ankete kažejo v to smer) in s tem potisniti v podrejen položaj Naprej Italijo, zlasti pa Ligo in njenega voditelja Mattea Salvinija, ki je v tem času v precejšnjih težavah.

Najbolj zanimiv županski dvoboj se obeta v Veroni in Palermu, kjer je volilna kampanja potekala v senci mafije.