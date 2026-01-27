VREME
Januarja naj bi v Sredozemlju izginilo na stotine ljudi

Mednarodna organizacija za migracije opozarja na več brodolomov v zadnjih dneh s številnimi pogrešanimi

Od začetka letošnjega leta bi lahko v brodolomih v Sredozemlju izginilo ali umrlo več sto migrantov, je v ponedeljek sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Agencija pod okriljem ZN je hkrati izrazila zaskrbljenost zaradi poročil o več brodolomih v zadnjih dneh s številnimi pogrešanimi.

IOM je v izjavi izrazil veliko zaskrbljenost zaradi poročil o več brodolomih v osrednjem Sredozemlju z več sto pogrešanimi ali mrtvimi, ki jih trenutno preverja. Organizacija je pri tem opozorila, da slabo vreme ovira operacije iskanja in reševanja.

V zadnjih dneh so poročali o treh brodolomih, in sicer 23. in 25. januarja, v katerih bi lahko umrlo vec kot 100 ljudi, je povedal tiskovni predstavnik IOM Jorge Galindo. Čolni naj bi po podatkih IOM izpluli iz Tunizije in Libije. Organizacija preverja tudi poročila o devetih pogrešanih čolnih, ki so med 14. in 21. januarjem odpluli iz Tunizije, na krovu pa je bilo skupno približno 380 ljudi, je še dejal Galindo.

Samo v prvih tednih leta 2026 bi bilo lahko pogrešanih na stotine ljudi, so sporočili iz IOM in opozorili, da bi bilo lahko končno število žrtev bistveno višje. Organizacija ob tem izpostavlja, da migracijska pot prek osrednjega Sredozemlja ostaja najsmrtonosnejša na svetu, saj je lani tam umrlo najmanj 1340 ljudi.

