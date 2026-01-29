Izteka se rok za Flajbanove, Veselovo in Stavarjeve nagrade

Slovensko dobrodelno društvo (SDD) podpira mlade z različnimi študijskimi nagradami v korist zaslužnih zamejskih študentk in študentov. Društvo, ki od leta 1948 stopa ob stran potrebnim, je letos objavilo razpis za 39. Flajbanove nagrade ter nagrado Aljoše Vesela in Marka Stavarja za akademsko leto 2025/2026.

Flajbanove nagrade namenjajo slovenskim zamejskim maturantkam in maturantom iz Furlanije - Julijske krajine, ki so se odločili, da svojo študijsko pot nadaljujejo na univerzitetni ravni in so zato v omenjenem šolskem letu vpisani v prvi letnik. Znašajo 1500 evrov in se podeljujejo vsa leta študija, če dobitniki redno študirajo.

V spomin na inženirja Aljošo Vesela, dolgoletnega predsednika SDD in s podporo Vere Čok Vesela pa razpisujejo podporo študentom in študentkam zavodov za višje izobraževanje. Tudi v tem primeru znaša nagrada 1500 evrov in se podeljuje tudi za drugo leto rednega študija.

Stavarjevo nagrado podeljujejo v spomin na strojnega inženirja, podjetnika in podpredsednika Slovenskega deželnega gospodarskega združenja ter prvega predsednika oddelka za samostojne poklice in predsednika podjetja Servis Marka Stavarja. V sodelovanju s Servisom razpisuje SDD dve nagradi v vrednosti 500 evrov uspešnim univerzitetnim študentkam in študentom znanstvenih fakultet, podrobneje inženirstva, fizike, matematike, kemije in informatike, ki so vpisani v tretje ali naslednja leta dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega.

Vloge za vse omenjene nagrade sprejemajo do 31. januarja samo v digitalni obliki preko spletne strani www.dobrodelno.it, kjer so na voljo vse informacije in razpisi.