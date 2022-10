Boli. Boli, ko poslušaš, kako se je dolga leta zdravila zaradi depresije. Njen oče, vodilni tigrovec in kleni antifašist Dorče Sardoč, je nasprotoval njeni poroki z Italijanom. Ni želel spoznati zeta, tudi vnukov ni želel videti. In vendar, Vera Sardoč je v četrtek popoldan v svojem stanovanju blizu tržaškega hipodroma znova oprostila očeta. Ne le obtožbe, da je bil presurov, tudi obtožbe, da je bil nestrpen.

Menite, da je bil vaš oče dober ali slab oče?

Dober oče je bil.

Toda nekatera njegova ravnanja do vas niso bila ljubezniva.

To je res. A do moje poroke se je dosti ukvarjal z menoj. Veliko sva hodila v hribe, na sprehode, dosti sva se pogovarjala. Vzdrževal me je osem let, ko sem v Bologni študirala medicino.

Nasprotoval je vaši poroki.

To so bili drugi časi in on se je držal principov.

Katerega principa se je držal, ko je odklanjal vašega moža?

Med fašizmom so Slovenci imeli poroko z Italijanom za amoralno, prepovedano. Po drugi svetovni vojni, ko ni bilo več fašizma in prisilne asimilacije, je poroka z Italijanom še zmeraj bila nepriporočljiva, a je bila vsaj sprejemljiva. Ampak tata – ne! Držal se je starih principov. Menil je, da nas mešane poroke osiromašijo, da se tako izgubijo slovenski priimki in da bo tudi Slovencev manj.

So principi pomembnejši od starševske ljubezni?

To je zelo težko vprašanje.

Ga je pa treba postaviti.

Kar se poroke tiče, mislim, da je bil oče krivičen, saj sta moja otroka Slovenca in tudi Marcello je bil zmeraj v slovenski družbi. Če pa bi šlo za kaj hudega, recimo za kaznivo dejanje, potem ne morem odgovoriti, kaj je prav: ali princip ali to drugo.