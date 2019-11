Merilniki postavljeni, a še ne delujejo

Merilniki hitrosti na avtocesti so prestali test zanesljivosti, kar pomeni, da lahko začnejo delovati. Preizkus za avtocestni odsek med Trstom in Benetkami sta opravili družbi Autovie Venete in Autostrade Tech, ki sta naprave oddali cestni policiji. Kdaj bodo merilniki začeli opravljati svoje delo, bo odločila generalna uprava cestne policije v Rimu.

Merilnikov bo na avtocestah A4, A23 in A28 enajst, nastavljeni bodo na odsekih San Stino di Livenza–San Donà di Piave v smeri Benetk ter v obratni smeri na odsekih Cessalto–San Stino di Livenza, San Stino di Livenza–Portogruaro in Villesse–Redipuglia. Na avtocesti A28 bodo hitrost merili na odsekih Azzano Decimo–Villotta v smeri proti Portogruaro in na avtocesti A23 med izhdom Videm jug in razcepom pri Palmanovi.

Merilnike hitrosti so v Italiji ugasnili po pravnem sporu zaradi patenta, vrhovno sodišče pa je avgusta razsodilo, da lahko delujejo, saj zakon o intelektualni lastnini ni bil kršen .