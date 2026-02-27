Nova rubrika o čarih numizmatike

Danes je v Primorskem dnevniku izšlo prvo nadaljevanje nove rubrike Žvek cvenka slovenskega numizmatičnega društva Janez Vajkard Valvasor, ki je nastalo na Tržaškem in letos praznuje trideseto obletnico delovanja. V jubilejnem letu bodo zapisi članov spremljali naše bralke in bralce. Razkrili bodo marsikaj o zbiranju kovancev in bankovcev. »Ljudje od davnega zbiramo marsikaj. Potreba po kopičenju in zbiranju najrazličnejših stvari in predmetov je bila že od davnih časov kot uteha žilici radovednosti, ki jo vsakdo nosi v sebi,« sta med drugim v prvem nadaljevanju zapisala Andrej Štekar in Mitja Petaros.

Med raznimi športnimi, kulturnimi, rekreativnimi in drugimi slovenskimi društvi v Italiji društvo Valvasor sodi med manjše društvene realnosti, sta navedla. Kljub temu pa je v tridesetih letih delovanja dokazalo, da tudi peščica motiviranih, delavnih in organiziranih članov lahko marsikaj naredi. Majhnost je lahko tudi prednost, saj so odločitve hitre in skupne. Člani se sestajajo na mesečnih srečanjih v prostorih Prosvetnega doma na Opčinah vsak drugi četrtek v mesecu ob 20.30. Vrata so odprta tudi za nove člane, ki se lahko udeležijo srečanj.