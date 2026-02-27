Na upravno sodišče se največkrat pritožijo učitelji in varnostni organi

Učinkovito in konstantno, kljub kronični kadrovski podhranjenosti. Takšno je bilo lani delovanje Deželnega upravnega sodišča (TAR) za Furlanijo - Julijsko krajino, je ob včerajšnji otvoritvi sodnega leta povedal njegov predsednik Carlo Modica de Mohac di Grisì. Obenem je posvaril, da dobri rezultati sodišča ne smejo privesti do podcenjevanja dolgotrajnih kadrovskih kritičnosti. Kritičen je bil do dejstva, da mnogi, ki se odločijo za kariero v javnem sektorju, razna sodišča na obrobju države jemljejo kot kake »odskočne deske«, potem pa ob prvi priložnosti zaprosijo za premestitev kam drugam. Zato pozdravlja odločitev, da so v zadnjem objavljenem razpisu za administrativno osebje omogočili, da kandidati vnaprej navedejo, kje bi se radi zaposlili.

55,3-odstotni porast pritožb

Pojdimo k številkam: v letu 2025 je na sodišče TAR za FJK prispelo 708 pritožb, kar predstavlja 252 primerov več oz. 55,3-odstotni porast v primerjavi z letom 2024. Tudi sicer je to daleč najvišje število vloženih pritožb v zadnjih desetih letih (na drugem mestu sta leti 2016 in 2022, ko jih je bilo po 501). Kljub temu jim je v minulem letu uspelo sprejeti odločitev o 639 pritožbah in tako ohraniti visoko produktivnost sodišča. Od teh je bilo 287 »zaostalih«, torej vloženih pred letom 2025. Skupnih odločb je bilo 841, kar vključuje sodbe (493), sodbe po skrajšanem postopku (145) in druge odločbe.

Tudi lani so največ pritožb - kar 282 - vložili učitelji ter profesorji oziroma pedagoško osebje, sicer pa je bilo v letu 2025 število takih pritožb pomenljivo višje kot v letu pred tem, ko so jih našteli »le« 77. Po številu vloženih pritožb so na drugem mestu pripadniki varnostnih organov (karabinjerji 17, finančna policija 12, policija 44, pripadniki vojske 32), ki se najpogosteje pritožijo zoper zavrnitev prošnje za premestitev.