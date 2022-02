Metsola citirala sporni Napolitanov govor o fojbah in etničnem čiščenju

»Do pokolov istrskih in dalmatinskih ezulov v fojbah je prišlo zaradi vzgibov, ki jih je predsednik republike Napolitano leta 2007 opisal kot "sovražne in krvoločne". Tragedija fojb je evropska tragedija,« je danes izjavila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola v sporočilu, ki so ga predvajali pred začetkom konference ob dnevu spomina na žrtve fojb. Dogodek je priredila neformalna skupina Evropskega parlamenta European Remembrance Group, pobudo zanjo pa je dal evropski poslanec iz vrst skrajno desne stranke Bratje Italije Carlo Fidanza.

Malteška političarka si je citat izbrala iz nemara najbolj spornega predsedniškega govora, kar jih je bilo od ustanovitve dneva spomina na žrtve fojb in eksodus, za katerega si je v prvi vrsti prizadeval skrajno desni poslanec Roberto Menia, tržaški politik, ki v preteklosti ni skrival svojih simpatij do fašizma. Leta 2007 so Napolitanove besede o »slovanski aneksionistični težnji, ki je prevladala predvsem v mirovni pogodbi iz leta 1947 in je dobila mračnjaške obrise etničnega čiščenja« izzvale ogorčen javni odziv hrvaškega predsednika Stipeja Mesića, z osebnim pismom pa se je na italijanskega predsednika obrnil slovenski predsednik Janez Drnovšek, ki ni hotel o tem polemizirati v javnosti.

Metsola je v nagovoru omenila še Normo Cossetto. »Njen umor emblematično predstavlja grozote fojb,« je dejala. Predsednica evroparlamenta je v sklepnem delu nagovora dejala, da se »danes spominjamo, tako kot sta to storila slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella, ko sta z roko v roki leta 2020 zrla v bolečo preteklost s prepričanjem v skupno prihodnost miru. Naj bo to dan za spomin na to, da je evropska ideja projekt miru, ki nas vse združuje«.