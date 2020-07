Milje na drevesu miru v Palermu

V Ulici D’Amelio v Palermu je drevo miru, ki spominja na mafijski atentat na sodnika Paola Borsellina in policiste iz njegovega spremstva. V atentatu, ki se je zgodil pred 28 leti, je izgubil življenje tudi policist iz Milj Eddie Walter Cosina. Na drevo so ob obletnici atentata, kot je na svojem Facebooku objavila županja Laura Marzi, izobesili tudi grb Občine Milje, ki ni pozabila na svojega tragično umrlega občana, starega šele 30 let. Cosina, ki je služboval na tržaški kvesturi, se je v Palermo odpravil prostovoljno. Preiskovalci so v glavnem odkrili vse materialne storilce atentata, ki so v zaporu, ne pa tistih, ki so atentat naročili, kot tudi ne tistih, ki so tako ali drugače ovirali iskanje resnice.

Eddie Walter Cosina se je rodil v Avstraliji, kamor se je njegova družina iz Žavelj izselila za nekaj let. Njegov oče je bil slovenskega porekla in je, poleg italijanščine in slovenščine, obvladal nemščino in angleščino. Očetova želja je bila, da bi študiral medicino v Ljubljani, usoda pa je hotela, da se je z ženo izselil v Avstralijo, kjer so se v družini Cosina rodili Edna, Eddie in Oriana.