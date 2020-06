Minister Hojs o meji z Italijo

»Mislim, da so vse države precej previdne pri svojem odpiranju meja. Verjetno je pri Avstriji del njihovega razloga o neodpiranju glede na Slovenijo oziroma dalje južneje proti Hrvaški nekako v podtonu tudi to, da se bojijo ali pa, da želijo večji del turistov zadržati pri sebi, torej svoje lastne turiste in pa seveda Nemce, ki so glavni turistični gostje pri njih,« je v včerajšnji oddaji Politično z novinarko Tanjo Gobec na TV Slovenija dejal slovenski notranji minister Aleš Hojs.

Po drugi strani je treba po njegovem razumeti, da se vsaka od držav odloča glede na epidemiološko sliko tujih držav. »Torej, Slovenija je v tem primeru na izjemno dobri poti oziroma je bila na dobri poti,« je dejal minister, čeprav sobotni rezultati niso po njegovi oceni bili več tako spodbudni. »Medtem ko pa imamo nekatere države, recimo Italija, kjer se kljub naporom slika v nekaterih pokrajinah ne izboljšuje. Ravno to je bil tudi razlog, da zunanja ministra Anže Logar in Luigi Di Maio na sobotnem srečanju v Ljubljani nista uspela doreči nekega blažjega režima prehajanja na eno ali na drugo stran,« je dodal še Hojs.