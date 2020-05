Ministrica Jaklitsch z gospodarstveniki o vplivih pandemije

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in državni sekretar Dejan Valentinčič sta se danes preko videokonference s predstavniki gospodarskih organizacij pogovarjala o čezmejnem gospodarskem delovanju in vplivu pandemije covida-19 nanj.

Iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki povezuje podjetja slovenske narodne skupnosti v Italiji, sta se pogovora udeležila njen predsednik Robert Fandolič in direktor Andrej Šik. Poleg njiju so se z ministrico pogovarjali še predstavniki Slovenske gospodarske zveze (SGZ), krovne gospodarske organizacije koroških Slovencev, ki so jo zastopali predsednik Benjamin Wakounig, podpredsednik Felix Wieser in generalni sekretar Andrej Hren.

Predstavniki obeh gospodarskih zvez so predstavili pretekle in trenutne aktivnosti, zlasti prizadevanja, ki jih vlagajo v obvladovanje izzivov, povezanih s pandemijo covida-19 in vplivom na čezmejno gospodarsko delovanje, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Izpostavljeno je bilo tesno sodelovanje gospodarskih struktur na območjih poselitve avtohtone slovenske narodne skupnosti in pomen za razvoj skupnega slovenskega gospodarskega prostora.

V pogovoru so posebno pozornost namenili tudi mladim. Kot primer dobre prakse so predstavili projekt Digitalna šola, ki je bil vzpostavljen na pobudo SDGZ. Zlasti v času ukrepov za zajezitev covida-19 sta se organizaciji osredotočili in razvili inovativne pristope za izpolnitev svojega poslanstva.