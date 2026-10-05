Ministrica Lep Šimenko pri Slovencih na Videmskem

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se bo z državno sekretarko Heleno Jaklitsch jutri in pojutrišnjem v spremstvu generalnega konzula RS Slovenije v Trstu Tomaža Kunstlja mudila pri slovenski manjšini na Videmskem.

Obisk se bo jutri začel na Trbižu in nadaljeval v Ukvah in Reziji ter sklenil v Bardu, v sredo pa se bosta Lep Šimenko in Jaklitsch najprej mudili v Čedadu in Špetru, dvodnevnico pa bosta sklenili v Podutani s srečanjem z župani 15 občin, ki sestavljajo Skupnost gorskega območja Nadiže in Tera, in kjer bodo poimenovali občinski trg po msgr. Marinu Qualizzi.