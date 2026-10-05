Odbor zahteva, naj občina spet odpre simbol svobodnega kopanja

Med Miramarskim morskim rezervatom in kopališčem Sticco stoji manjši pomol, na katerega je dolga leta zahajalo veliko kopalcev. Bližina rezervata jim je zagotavljala čistočo morske vode in v njej so z lahkoto opazovali biotsko raznolikost tega zaščitenega predela tržaške obale.

Nekoč je bil težko dostopen. Kopalci so plezali dol po zidu, da bi nanj postavili brisačo, in se ob koncu dneva povzpeli na cesto. Kasneje je občina postavila udobne stopnice, da bi omogočila lažji dostop do prostega kopališča, nato pa še kovinska vrata. A pomol že dolgo let ni v dobrem stanju, zato ga je pred časom zaprla, kar je pošteno razdražilo kopalce, ki so se združili v odbor in pripravili peticijo za njegovo ponovno odprtje.

»Pomol ni le del obale, je simbol tržaške morske kulture, osnovni del lokalne identitete, podobno kot Pedocin in Topolini,« je odbor primerjal kraj z znanima tržaškima občinskima kopališčema. »V 70. letih so se tu skrivale prve ljubiteljice sonca in morja, ki so se sončile zgoraj brez. Od vedno je bil kraj svobodnega kopanja, na katerega je brisačo postavilo več generacij Tržačank in Tržačanov, enkratnih obiskovalcev in turistov, ki so spoštovali spokojnost kraja in mejo z morskim rezervatom.«

Odbor kopalcev je na stanje ponovno opozoril včeraj in na kraju predstavil vsebino peticije, ki jo bo oddal tržaški občini. Kopalci zahtevajo, naj bo kraj spet dostopen, »saj gre za javno površino na obali, kamor je redno zahajalo na stotine ljudi,« so zapisali, »pomol trenutno ni dostopen, kovinska vratca so zaklenjena in na njih visi prepoved brez drugih informacij.« Od občine zahtevajo, naj ga ne preda v zasebne roke, ampak ponovno dovoli njegovo uporabo ter poskrbi, da bo površina varnejša, saj ga je valovanje ob plimi leta 2023 pošteno poškodovalo.

Odbor podpirata tudi občinska svetnika Luca Salvati (DS) in Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki je občinskemu odboru na to temo že predstavil več svetniških vprašanj.